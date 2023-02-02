Подмосковье 02 февраля 2023, 16:33 Протезы для участников СВО изготовят в Рузе по индивидуальным меркам

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Искусственные протезы по индивидуальным меркам изготавливают в Центре восстановительной терапии для воинов-интернационалистов имени Лиходея в Рузском округе. При поддержке благотворительного фонда «Благодатная Таврида» и соцпроекта «СВОИМ» центр делает протезы для бойцов СВО.

«Наши модульные протезы подходят для любого уровня ампутации верхних и нижних конечностей. Очень важно как можно раньше приступить к реабилитации и к протезированию», — сообщил генеральный директор ЦВТ Сергей Ивлеев.

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Впервые в России в центре стали изготавливать модульные протезы верхних и нижних конечностей. Комплектующие сделаны из высокотехнологичных материалов с учетом веса тела и функциональных нагрузок человека. Протезы стоят от 300 тысяч рублей до нескольких миллионов. Цена зависит от сложности травмы и степени модификации протеза.

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