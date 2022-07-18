Путин поручил решить вопрос удаленной продажи рецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин поручил главе Миздрава Михаилу Мурашко в ближайшие две недели завершить согласование по эксперименту по удаленной продаже рецептурных лекарственных препаратов. Об этом глава государства заявил на совещании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию, написало РИА «Новости».

Президент напомнил главе Минздрава, что договоренности об экспериментальной дистанционной продаже рецептурных лекарств уже были. Но сама процедура так и не началась.



«Поэтому все-таки давайте договоримся о том, что соответствующие проекты нормативных актов в какие-то сроки, я прошу назвать когда, будут внесены, приняты, и эксперимент пойдет», — заявил Путин.



Российский лидер отметил, что по итогам мероприятия примут решение о расширении этой практики.

Мурашко сообщил президенту, законопроект уже подготовлен Министерством экономики, его согласуют все профильные ведомства и он поступит на рассмотрение в Государственную думу, написала газета «Известия».

Помимо этого, Путин поручил правительству оказать поддержку институтам развития, попавшим под антироссийские санкции.

Ранее российский лидер гарантировал получившим инвалидность гражданам бесплатное получение второго среднего или высшего образования.