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    14 июля 2022, 21:40

    Путин одобрил возможность бесплатного получения второго образования для инвалидов

    Путин подписал указ о возможности бесплатного получения второго образования для инвалидов

    Антон Ишбульдин

    Россиянам, которые стали инвалидами, гарантируют возможность бесплатного получения второго среднего или высшего образования. Соответствующий закон в четверг подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

    Путин одобрил возможность бесплатного получения второго образования для инвалидов

    Речь идет о случаях, когда людей признавали инвалидами уже после получения ими первых образований. Закон вступит в силу 1 сентября этого года.

    «Закон наделяет лиц, признанных инвалидами первой, второй или третьей группы, после получения ими среднего профессионального образования или высшего образования правом на повторное получение образования соответствующего уровня по другой профессии», — заявляли ранее в Совете Федерации.

    16 июля в Чехове стартует благотворительный марафон в помощь инвалидам. Вырученные средства направят на приобретение дорогих лекарств и медицинского оборудования для семей с инвалидами.