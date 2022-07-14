Путин одобрил возможность бесплатного получения второго образования для инвалидов

Россиянам, которые стали инвалидами, гарантируют возможность бесплатного получения второго среднего или высшего образования. Соответствующий закон в четверг подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Речь идет о случаях, когда людей признавали инвалидами уже после получения ими первых образований. Закон вступит в силу 1 сентября этого года.

«Закон наделяет лиц, признанных инвалидами первой, второй или третьей группы, после получения ими среднего профессионального образования или высшего образования правом на повторное получение образования соответствующего уровня по другой профессии», — заявляли ранее в Совете Федерации.

16 июля в Чехове стартует благотворительный марафон в помощь инвалидам. Вырученные средства направят на приобретение дорогих лекарств и медицинского оборудования для семей с инвалидами.