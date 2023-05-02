02 мая 2023, 11:07
Путин поручил представить идеи по изменению УК РФ для снижения давления на бизнес
Президент Путин поручил до лета представить предложения по снижению давления на бизнес
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по изменению уголовного законодательства РФ для снижения давления на бизнес. Об этом проинформировал сайт Кремля.
Поручение глава государства дал Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП). Предложения организация должна предоставить до 1 июня этого года. Кроме того, президенту РСПП Александру Шохину поручено учредить премию в области предпринимательской деятельности для российских компаний, соблюдающих принципы ответственного ведения бизнеса. Это нужно сделать до 1 ноября.
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Путин выступил на ежегодном съезде РСПП 16 марта. В своей речи он отметил, что программы поддержки бизнеса в связи с санкционной политикой Запада должны заработать уже в 2023 году. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже сообщил, что на закрытой части встречи с членами бюро РСПП президент обсуждал в том числе и налоговые вопросы.
Бизнес
Владимир Путин
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