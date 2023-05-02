Общество 02 мая 2023, 11:07 Путин поручил представить идеи по изменению УК РФ для снижения давления на бизнес Президент Путин поручил до лета представить предложения по снижению давления на бизнес Freepik

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Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по изменению уголовного законодательства РФ для снижения давления на бизнес. Об этом проинформировал сайт Кремля.

Поручение глава государства дал Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП). Предложения организация должна предоставить до 1 июня этого года. Кроме того, президенту РСПП Александру Шохину поручено учредить премию в области предпринимательской деятельности для российских компаний, соблюдающих принципы ответственного ведения бизнеса. Это нужно сделать до 1 ноября.

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Путин выступил на ежегодном съезде РСПП 16 марта. В своей речи он отметил, что программы поддержки бизнеса в связи с санкционной политикой Запада должны заработать уже в 2023 году. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже сообщил, что на закрытой части встречи с членами бюро РСПП президент обсуждал в том числе и налоговые вопросы.