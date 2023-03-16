Деньги 16 марта 2023, 19:35 Путин обсудил с бюро РСПП налоговые вопросы на закрытой встрече Песков: на закрытой встрече Путина с бюро РСПП обсуждались налоговые вопросы РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин обсуждал с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей в том числе и налоговые вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Заакрытая часть встречи была предметной и интересной, сообщил ТАСС.

По итогам мероприятия президент дал целый ряд поручений правительству, уточнил Песков. В ответ на вопрос, поднимались ли во время встреча налоговые вопросы, он ответил утвердительно.

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«Обсуждались», — сказал представитель Кремля, но в подробности вдаваться не стал.

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Путин выступил на ежегодном съезде РСПП днем 16 марта. В своей речи он отметил положительные тренды в экономике страны. По словам российского лидера, она начала развиваться по новой модели.

После пленарного заседания глава государства провел встречу с членами бюро РСПП. Она прошла в закрытом для СМИ формате.