Путин поручил нарастить группировку для тушения пожаров в Якутии

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщило РИА «Новости».

Глава государства также поручил властям Якутии подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавших от чрезвычайной ситуации из-за природных возгораний в регионе.

Режим ЧС регионального характера был введен в Якутии после того, как лесные пожары распространились на территории населенных пунктов и промышленных объектов. В минувшую субботу из-за сильного ветра огонь перекинулся на село Бясь-Кюель в Горном районе, откуда спасатели эвакуировали местных жителей.

Правительство республики сообщило, что во вторник часть военной техники и колонну добровольцев направили для тушения пожаров в Намский район. Военизированная техника также по-прежнему продолжает работать в Бясь-Кюеле.

Дым от якутских пожаров накануне добрался до Екатеринбурга. Также дым распространился и на северо-восточные регионы Казахстана.