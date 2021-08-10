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    10 августа 2021, 11:18

    Путин поручил нарастить группировку для тушения пожаров в Якутии

    Александр Блинов

    Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщило РИА «Новости».

    Путин поручил нарастить группировку для тушения пожаров в Якутии

    Глава государства также поручил властям Якутии подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавших от чрезвычайной ситуации из-за природных возгораний в регионе.

    Режим ЧС регионального характера был введен в Якутии после того, как лесные пожары распространились на территории населенных пунктов и промышленных объектов. В минувшую субботу из-за сильного ветра огонь перекинулся на село Бясь-Кюель в Горном районе, откуда спасатели эвакуировали местных жителей.

    Правительство республики сообщило, что во вторник часть военной техники и колонну добровольцев направили для тушения пожаров в Намский район. Военизированная техника также по-прежнему продолжает работать в Бясь-Кюеле.

    Дым от якутских пожаров накануне добрался до Екатеринбурга. Также дым распространился и на северо-восточные регионы Казахстана.