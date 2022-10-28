Путин поблагодарил всех вступивших в ряды ВС РФ россиян | 360°

Общество 28 октября 2022, 17:33 Путин поблагодарил всех вступивших в ряды ВС РФ россиян Путин поблагодарил всех вступивших в ВС РФ россиян за патриотизм и верность долгу РИА "Новости"

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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех россиян, которые вступили в ряды Вооруженных сил России. Он обратил внимание на их верность долгу и патриотизм.

«Хочу сказать им спасибо <…> за твердую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан наших людей», — сказал глава государства на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

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Президент попросил главу Минобороны передать войскам эти слова благодарности.

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Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны добавил, что отправка россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, завершилась 28 октября.

Новых мероприятий по частичной мобилизации не планируется. Военкоматы будут продолжать набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на службы по контракту, пояснил министр.