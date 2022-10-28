Путин поручил учесть ошибки во время мобилизации в ходе модернизации работы военкоматов | 360°

Власть 28 октября 2022, 17:17 Путин поручил учесть ошибки во время мобилизации в ходе модернизации работы военкоматов Президент Путин призвал модернизировать работу военкоматов в России РИА "Новости"

Читать 360tv в

Система работы российских военкоматов требует модернизации. Эту работу нужно провести с учетом ошибок, допущенных во время частичной мобилизации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Реклама

«Вы сами отметили, что на первом этапе были определенные проблемы и сложности. Это, наверно, было неизбежно, потому что подобных мероприятий давно не проводили. <...> Нужно сделать определенные выводы. Нужно модернизировать всю систему работы военкоматов», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что работу военкоматов в связке с региональными органами власти необходимо встроить на современном уровне.

«Я знаю, что Министерство обороны предпринимает эти шаги вместе с правительством. Те действия, которые предприняты, позволили в конечном итоге преодолеть эти трудности и выйти на параметры, которые были необходимы для завершения этой работы», — добавил Путин.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал президенту, что в ходе частичной мобилизации задание по призыву 300 тысяч человек выполнено. Других мероприятий ведомство пока не планирует.

«Были призваны и направлены в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев», — рассказал министр.

Шойгу отметил, что все вопросы со снабжением и довольствием, которые наблюдались на первом этапе частичной мобилизации, полностью решены. Всех резервистов обеспечили полноценным питанием, формой и экипировкой.