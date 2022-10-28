Шойгу заявил об окончании мероприятий по частичной мобилизации | 360°

Важное 28 октября 2022, 17:11 Шойгу заявил об окончании мероприятий по частичной мобилизации Министр обороны Шойгу: мероприятия по частичной мобилизации в России закончены РИА "Новости"

Читать 360tv в

Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены, доложил министр обороны страны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Минобороны подчеркнул, что новых процессов в этом направлении не планируется. Будет вестись только работа с добровольцами, уточнил он.

«Установленное вами задание — 300 тысяч — выполнено», — сообщил глава Минобороны.

Реклама

По словам министра, военкоматы будут продолжать набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту. Шойгу уточнил, что в настоящее время 218 тысяч мобилизованных совершенствуют свою подготовку на полигонах. В район спецоперации уже направили 82 тысячи человек, из них свыше 41 тысячи действуют в составе боевых подразделений.

Реклама

Подготовке перед отправкой в зону проведения спецоперации уделяют особое внимание, подчеркнул он. По данным Шойгу, средний возраст призванных по частичной мобилизации составил 35 лет.

Министр обратил внимание, что на начальном этапе были проблемы со снабжением мобилизованных, но они решены. Шойгу добавил, что в качестве добровольцев в войска направили 13 тысяч россиян, которые приняли такое решение сами, не дожидаясь повесток.

Путин выразил благодарность всем, кто вступил в ряды ВС РФ.

«Спасибо за верность долгу и патриотизм», — сказал глава государства.