Важное 16 марта 2023, 14:36 Путин поблагодарил РСПП за вклад в развитие России Президент Путин заявил, что РСПП делает большой вклад в развитие России РИА «Новости»

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Российский союз промышленников и предпринимателей делает большой вклад в развитие государства. Об этом на пленарном заседании съезда РСПП заявил президент страны Владимир Путин.

«Хочу поблагодарить вас и многотысячные трудовые коллективы за работу и вклад в развитие страны. Ваша авторитетная организация объединяет крупнейшие компании, которые занимают ведущую роль в отечественном производстве», — сказал он.

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Глава государства отметил, что РСПП играет ключевую роль в промышленности, в сельском хозяйстве, финансах, сфере транспорта и других областях.

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Путин 16 марта принимает участие в ежегодном съезде РСПП. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что глава государства на съезде обсудит перевод компаний в российскую юрисдикцию и вопросы либерализации законодательства в области экономических преступлений.