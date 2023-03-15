Власть 15 марта 2023, 15:47 Путин примет участие в ежегодном съезде РСПП Президент России Владимир Путин 16 марта примет участие в работе ежегодного съезда РСПП РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин посетит ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент проведет отдельную рабочую встречу с членами бюро РСПП. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Съезд РСПП — завершающая встреча по итогам традиционных форумов недель отечественного бизнеса. В рамках мероприятий формируется консолидированная позиция бизнеса и власти, отметили в Кремле. Съезд пройдет в четверг, 16 марта.

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«Центральными темами съезда в этом году станут импортозамещение и развитие российской промышленности в условиях санкционных ограничений, технологический суверенитет страны», — подчеркнули в пресс-службе.

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Также в рамках мероприятия обсудят стимулирование инвестиционного вопроса, подготовку квалифицированных специалистов и меры государственной поддержки предпринимательства.

В съезде примут участие порядка одной тысячи делегатов и других представителей, среди которых будут крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, члены российского кабмина, главы министерств и ведомств страны, добавили в Кремле.

В среду, 15 марта, президент выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Российский лидер подвел итоги работы ведомства за прошедший год и указал на весомую проделанную работу по основным направлениям.