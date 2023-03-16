Власть 16 марта 2023, 13:54 Раскрыты темы встречи Путина и крупного бизнеса на съезде РСПП Представитель Кремля Песков: Путин обсудить на съезде РСПП либерализацию законов РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудит вопросы либерализации законодательства в области экономических преступлений, а также перевод компаний в российскую юрисдикцию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что это не единственные темы, которые глава государства обсудит с крупным бизнесом, но самые острые вопросы поднимут на закрытой части встречи.

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«Закрытый режим необходим для того, чтобы обсудить наиболее острые темы <…>, открытые инициативы бизнесменов и так далее», — привел слова Пескова ТАСС.

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Представитель Кремля подчеркнул, что президент намерен провести на съезде РСПП достаточно много времени, чтобы обсудить все волнующие предпринимателей вопросы.

В опубликованном пресс-службой Кремля анонсе об участии президента России Владимира Путина на съезде РСПП говорится, что кроме выступления российский лидер проведет встречу с членами бюро организации. Среди главных тем обсуждения указаны импортозамещение, привлечение инвестиций и развитие промышленности в условиях санкций. В мероприятии примут участие более 1000 делегатов.