Важное 21 декабря 2023, 15:58 Путин озвучил приоритет России на поколения вперед Путин назвал сохранение народа России приоритетом на поколения вперед РИА «Новости»

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Сбережение российского народа является приоритетом для страны на многие поколения вперед. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент Владимир Путин.

По его словам, поддержке семей необходимо уделять первостепенное значение.

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«Подчеркнул, что приоритет на поколения вперед — это сбережение народа. В ходе подготовки обновленных национальных проектов и долгосрочной стратегии развития России нужно уделять именно поддержке семей первостепенное значение», — сказал Путин.

Вместе с тем глава государства отметил, что тенденцию на снижение рождаемости в России переломить пока не удается. При этом он добавил, что ожидаемая продолжительность жизни по итогам 10 месяцев 2023 года вышла на допандемийный уровень.

Кроме того, Путин поручил правительству страны установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.