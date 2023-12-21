Важное 21 декабря 2023, 15:44 Единый федеральный статус многодетных семей установят в России Путин поручил оперативно установить единый федеральный статус многодетных РИА «Новости»

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Правительству России необходимо оперативно установить единый статус многодетной семьи на федеральном уровне. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент Владимир Путин.

«Нужно на федеральном уровне установить статус многодетной семьи, как мы и договаривались раньше. Люди об этом просят, это справедливое требование и справедливая просьба», — сказал глава государства.

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Президент отметил, что необходимо установить статус с соответствующими механизмами поддержки и льготами, которые станут гарантированно единообразны по всей стране.

«Прошу самым внимательным образом продумать меры для защиты детства и материнства, на укрепление семейных ценностей. Я обращаюсь сейчас к правительству и коллегам из регионов», — добавил он.

Ранее Путин призвал сделать все необходимое, чтобы свести уровень бедности в России к нулю.