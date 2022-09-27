Улица имени Жириновского появилась в Москве | 360°

Общество 27 сентября 2022, 00:12 Поделиться Telegram

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Viber Улица имени Жириновского появилась в Москве Правительство Москвы: улицу на западе города назвали в честь Жириновского РИА «Новости»

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Одну из улиц на западе столицы назвали в честь ушедшего из жизни лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщили в правительстве Москвы.

«В память о российском политике Владимире Вольфовиче Жириновском безымянному проезду, расположенному на территории ТСЖ „Городок „Надежный“ в районе Очаково-Матвеевское, присвоено наименование — улица Жириновского», — привел ТАСС слова представителя правительства.

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Решение о присвоении названия приняли на заседании 20 сентября. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий выразил благодарность в связи с подписанием постановления.

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«Улица Жириновского будет идти от Нежинской улицы вдоль долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское. ЛДПР благодарит и выражает огромную признательность правительству Москвы за увековечивание памяти основателя нашей партии», — написал он в своем Telegram-канале.

Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Президент России Владимир Путин первым приехал на прощание с Жириновским. В последний путь политика отправили его близкие, друзья и коллеги.

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