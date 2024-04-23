Общество 23 апреля 2024, 20:23 Путин назвал срок запуска третьего этапа развития БАМа Путин: третий этап развития БАМа и Транссиба запустят в 2024 году РИА «Новости»

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Решение по запуску в 2024 году третьего этапа развития БАМа и Транссиба приняли. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на торжественной встрече по случаю 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

«В этом году мы запускаем уже третий по счету этап развития БАМа и Транссиба, повышая пропускную способность Восточного полигона железных дорог», — сказал он.

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Глава государства отметил, что правительство РФ приняло необходимые документы. По его словам, дальнейшее развитие БАМа будет способствовать увеличению экспортных и транзитных возможностей России.

Путин отметил, что Россия смогла осуществить нынешний разворот на восток благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали. Теперь в планах — ускорить модернизацию БАМа и Транссиба.

В ходе встречи президент РФ также напомнил, что в создании транспортного коридора «Север — Юг» могут принять участие все заинтересованные страны.