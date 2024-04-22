Важное 22 апреля 2024, 20:09 Путин отметил важность БАМа для России Путин: нынешний разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу РИА «Новости»

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Россия осуществила нынешний разворот на восток благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия начала строительства БАМа.

«БАМ во многом определяет логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока. <…> Прямо можно сказать, что разворот на восток стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали», — сказал он.

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Глава государства назвал БАМ воплощением колоссального труда и мужества молодых людей со всего СССР. Также Путин пригласил «все страны к развитию транспортного коридора Север — Юг, который соединит Севморпуть с Персидским заливом».

Президент России на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кремле заявил о необходимости продолжать развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.