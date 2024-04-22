Транспорт 22 апреля 2024, 20:41 Россия пригласила все заинтересованные страны к созданию коридора «Север — Юг» Путин: РФ приглашает все государства к строительству коридора «Север — Юг» РИА «Новости»

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В создании транспортного коридора «Север — Юг» могут принять участие все заинтересованные страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с ветеранами БАМа, приуроченной к 50-летию со дня начала строительства магистрали.

«Транспортный коридор „Север — Юг“ должен стать примером самой широкой международной кооперации, речь о формировании новых логистических маршрутов в целях ускоренного экономического, социального развития стран Евразии и глобального Юга», — сказал он.

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Глава государства выразил надежду, что в этом проекте будут востребованы лучшие традиции дружбы строителей БАМа. К ним он в том числе отнес людей разных национальностей, объединенных общей целью.

В ходе встречи Путин рассказал о планах ускоренно модернизировать Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. Для этого специалисты используют базу передовых технологий.