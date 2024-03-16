Важное 16 марта 2024, 13:09 Путин назвал Ширвиндта настоящей легендой Путин: Ширвиндт — поистине легенда отечественного театра и кино РИА «Новости»

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Президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт — настоящая легенда отечественного театра и кино, отметил президент России Владимир Путин в телеграмме родным и близким народного артиста. Текст обращения опубликовали на сайте Кремля.

«Выдающийся актер и режиссер, яркий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. Поистине легенда отечественного театра и кино», — подчеркнул Путин.

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Он напомнил, что Ширвиндт посвятил себя служению искусству и всегда трудился с полной отдачей, оставался открытым, был доброжелателен к коллегам, ученикам и многочисленным поклонникам.

«Таким он навсегда останется в нашей памяти», — добавил президент.

Ширвинд скончался 15 марта, не дожив всего четыре месяца до 90-летнего юбилея. Вечером того же дня Путин выразил соболезнования родным и близким знаменитого артиста.

В кино Ширвиндт дебютировал в 1956 году. Его первой ролью стал эстрадный певец Вадим Ухов в комедии «Она вас любит». Широкая известность к артисту пришла после сотрудничества с режиссером Эльдаром Рязановым.

За свою карьеру он исполнил множество ярких ролей. В его фильмографии — почти 80 работ как актера. Помимо этого он срежиссировал семь кинолент, в четырех выступил сценаристом и в одной — в качестве артиста дубляжа.

Работал на телевидении, зрители помнят его по передачам «Семь нас и джаз», «Терем-теремок», «Театральные встречи» и другие. Участвовал в «Утренней почте», выступал на концертах, капустниках и «Голубых огоньках».