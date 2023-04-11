Важное 11 апреля 2023, 17:45 Путин назвал одну из ключевых тем на ПМЭФ в этом году Путин: тема рынка труда станет одной из ключевых на ПМЭФ в этом году РИА «Новости»

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Ситуация на рынке труда станет одной из ключевых тем на Петербургском международном экономическом форуме, заявил президент России Владимир Путин. В этом году ПМЭФ пройдет 14–17 июня.

«Будут представлены предложения в этой сфере», — уточнил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

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Президент попросил внимательно проработать актуальные вопросы в этой области. Также Путин обратил внимание, что на фоне исторически низкой безработицы в стране остается важной тема дефицита кадров.

Среди других тем, которые затронул глава государства в своем вступительном слове на совещании, была ситуация в отечественном автопроме и на рынке недвижимости. Путин указал на необходимость обеспечить устойчивый спрос на жилье, а также предложил обсудить возможные новые меры поддержки отрасли.