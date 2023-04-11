Важное 11 апреля 2023, 17:42 Даже не хватает рабочих рук. Безработица в России оказалась рекордно низкой Путин: безработица в России находится на исторически минимальном уровне РИА «Новости»

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На сегодняшний день показатель безработицы в России опустился на исторически минимальный уровень. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам президента, один из ключевых вопросов сегодня — это преодоление дефицита кадров. Он обратил внимание, что, несмотря на сложности 2022 года, отечественные предприятия избежали массовых сокращений сотрудников и смогли сохранить коллективы.

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«Сейчас ситуация принципиально иная. С учетом исторически минимальной безработицы — в целом по стране в 3,5% — по многим направлениям просто не хватает рабочих рук», — указал Путин.

Также глава государства отметил, что ситуация в российском автопроме, лесоперерабатывающем комплексе, а также в сфере производства химической продукции и удобрений непростая. В кабмине, по его словам, уже определили решения, которые должны помочь нарастить загрузку предприятий и обеспечить сбыт продукции.