11 апреля 2023, 17:37
Без дисбалансов и затоваривания. Путин поручил обеспечить спрос на рынке жилья в России
Путин поручил поддержать спрос на жилье и обеспечить развитие строительного сектора
На рынке жилья в России есть дисбалансы и «затоваривание», заявил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он поручил поддержать спрос в этой сфере.
«Нужно обеспечить устойчивое долгосрочное развитие строительного сектора и прежде всего нужно поддержать спрос на жилье», — подчеркнул глава государства.
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Президент напомнил, что в России уже продлили программу льготной ипотеки по ставке 8%, она действует до 1 июля 2024 года. Он также предложил обсудить возможные дополнительные меры поддержки на рынке недвижимости.
Недвижимость
Владимир Путин
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