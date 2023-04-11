Общество 11 апреля 2023, 17:37 Без дисбалансов и затоваривания. Путин поручил обеспечить спрос на рынке жилья в России Путин поручил поддержать спрос на жилье и обеспечить развитие строительного сектора РИА «Новости»

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На рынке жилья в России есть дисбалансы и «затоваривание», заявил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он поручил поддержать спрос в этой сфере.

«Нужно обеспечить устойчивое долгосрочное развитие строительного сектора и прежде всего нужно поддержать спрос на жилье», — подчеркнул глава государства.

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Президент напомнил, что в России уже продлили программу льготной ипотеки по ставке 8%, она действует до 1 июля 2024 года. Он также предложил обсудить возможные дополнительные меры поддержки на рынке недвижимости.