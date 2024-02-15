15 февраля 2024, 19:22
Путин объявил о продлении программы «Молодая семья»
Путин: программу «Молодая семья» продлят и после 2025 года
Программу «Молодая семья» продлят и после 2025 года. Об этом на встрече с рабочими «Уралвагонзавода» сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, — это безусловный приоритет, поэтому программу, конечно, сохранят.
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«Уже деньги предусмотрены и на этот, и на 2025 год. Примерно в таком же объеме, конечно, не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования. Эта программа будет продолжаться», — добавил Путин.
По словам президента, в минувшем году по программе «отфинансировали» порядка 14,5 миллиарда рублей. В этом планируется чуть большая сумма — 14,7 миллиарда.
Программа «Молодая семья» позволяет компенсировать до 35% стоимости жилья за счет государства.
В конце января Путин заявил о необходимости продлить программу семейной льготной ипотеки.
«Важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена — продолжена льготная семейная ипотека под 6%», — указал тогда президент.
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Владимир Путин
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