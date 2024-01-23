Власть 23 января 2024, 16:54 Президент Путин высказался за продление программы льготной семейной ипотеки РИА «Новости»

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Программу семейной льготной ипотеки надо продлить, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Глава государства пообещал, что власти сделают это. При этом необходимо исключить возможности злоупотребления программой, добавил российский лидер.

«Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена — продолжена льготная семейная ипотека под 6%», — подчеркнул глава государства.

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Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что программа семейной ипотеки продолжит действовать во всех регионах России, в отличие от льготной. Последняя выполнила свою функцию, уточнил он.

Подходы к льготным программам начнут менять в июле 2024 гола, добавил Хуснуллин. Он поблагодарил правительство, Центробанк и Минфин за работу над их продлением. По его словам, уплаченные россиянами деньги позволят противостоять санкциям.