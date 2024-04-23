Важное 23 апреля 2024, 10:47 Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно Путин подписал указ о награждении военкора Еремина орденом Мужества посмертно РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно. Указ главы государства появился на сайте официального опубликования правовых актов.

«За проявленные при исполнении профессионального долга мужество и самоотверженность наградить военного корреспондента Семена Николаевича Еремина орденом Мужества (посмертно)», — говорится в указе Путина.

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О смерти Еремина в зоне специальной операции стало известно 19 апреля. Журналист погиб после сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Еремен ранее работал в Мариьнке, на заводе «Азовсталь»и в Мариуаполе, неоднократно рисковал жизнью. По факту его гибели Следственный комитет начал расследование.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что убийство Еремина стало очередным террористическим актом киевского режима.