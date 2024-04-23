23 апреля 2024, 10:47
Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно
Путин подписал указ о награждении военкора Еремина орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно. Указ главы государства появился на сайте официального опубликования правовых актов.
«За проявленные при исполнении профессионального долга мужество и самоотверженность наградить военного корреспондента Семена Николаевича Еремина орденом Мужества (посмертно)», — говорится в указе Путина.
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О смерти Еремина в зоне специальной операции стало известно 19 апреля. Журналист погиб после сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Еремен ранее работал в Мариьнке, на заводе «Азовсталь»и в Мариуаполе, неоднократно рисковал жизнью. По факту его гибели Следственный комитет начал расследование.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что убийство Еремина стало очередным террористическим актом киевского режима.
Журналистика
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Владимир Путин
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