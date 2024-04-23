Общество 23 апреля 2024, 08:30 Матвиенко назвала убийство военкора Еремина терактом Матвиенко назвала целенаправленное убийство Еремина терактом РИА «Новости»

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Гибель военного корреспондента «Известий» Семена Еремина стала целенаправленным и подлым убийством мирного человека. Об этом в интервью гендиректору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщило РИА «Новости».

По ее словам, виновные за организацию убийства обязательно понесут законную ответственность.

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«Это целенаправленное подлое убийство мирного человека, журналиста, который писал честно о том, что происходит. Конечно, это теракт, организаторы понесут ответственность», — сказала Матвиенко.

О гибели военкора Еремена в зоне специальной операции стало известно 19 апреля. По предварительным данным, он умер после сброса боеприпаса с украинского беспилотника.

Следственный комитет России начал расследование по факту смерти военкора. В ведомстве подчеркивали, что установят всех причастных к гибели Еремина.