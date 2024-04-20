Спецоперация 20 апреля 2024, 14:27 Следователи установят всех виновных в гибели военкора Еремина Следком России установит всех причастных к смерти военкора «Известий» Еремина РИА «Новости»

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Следователи установят всех виновных в гибели военкора «Известий» Семена Еремина, попавшего под атаку украинского дрона в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Следователи примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц причастных к убийству журналиста», — передали в ведомстве.

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Военкор погиб 19 апреля во время съемок репортажа на Запорожском направлении. Еремин был одним из первых военных журналистов, кто отправился работать в Донбасс. Вместе с бойцами он был на передовой и освещал события, происходящие на фронте.

«В результате прицельной и целенаправленной атаки со стороны ВФУ он погиб», — рассказали в СК.

Российские власти расценили убийство журналиста «Известий» как очередное подтверждение террористической сущности режима украинского президента Владимира Зеленского. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ВСУ сознательно делают журналистов своими целями. Смерть военного корреспондента он назвал большой трагедией.