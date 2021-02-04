Пожар в магазине в Ростове-на-Дону потушили

Пожарные потушили огонь, который ночью вспыхнул в магазине «Кооператор Дона» в Ростове-на-Дону. Пожар распространился на 600 квадратов. Пострадавших нет.

«В 06:18 ликвидация открытого горения, проливка конструкций на пожаре в Ростовской области», — приводит ТАСС текст сообщения областного главка МЧС.

Сообщение о пожаре в магазине на Ворошиловском проспекте поступило в 03:30. Ему присвоили второй, повышенный ранг сложности. Магазин, где произошло ЧП, находится в жило девятиэтажном доме. Из квартир самостоятельно вышли 123 человека, еще 96 вышли с помощью пожарных.

В тушении принимают участие 91 человек и 27 единиц техники. Информации о причинах пожара нет.