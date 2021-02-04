Названа причина, по которой пожарным в Красноярске могло не хватить кислорода на выход из горящего здания

Пожарным могло не хватить воздуха в кислородных баллонах на обратный путь из-за обрушения кровли. Вероятную причину гибели пожарных «360» назвал ведущий эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Воздуха в баллоне, по его словам, хватает примерно на 40 минут, но этот показатель условный. При больших нагрузках расход кислорода существенно увеличивается.

«Баллоны проверяют регулярно, на них установлен манометр, показывающий количество кислорода. Не бывает так, чтобы баллон находился в полузаправленном состоянии. Если его использовали, то его обязательно заправляют», — отметил Кузнецов.

Он отметил, что звено, которое производит разведку в условиях сильной задымленности и стесненного пространства, не всегда в состоянии рассчитать путь обратно, потому что за это время могла обрушиться кровля и другие конструкции.

«Вероятно, пожарные, возвращаясь назад, когда уже кислородной смеси в баллоне оставалось только на обратную дорогу, они не смогли выйти кратчайшим путем из-за завалов», — добавил он.

Пожар на складе автозапчастей в Железнодорожном районе Красноярска начался 3 февраля, в 10:39 по местному времени. Огонь охватил площадь 800 квадратных метров, позже распространился на 3,5 тысячи «квадратов». Кровля складского помещения обрушилась. Жертвами происшествия стали трое пожарных и рабочий. Расследованием причин пожара займется специальная комиссия. После случившегося возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и нарушении требований пожарной безопасности.

Губернатор Красноярского края Александр Усс, как сообщила «Газета.ru», объявил 5 февраля днем траура по погибшим пожарным на складе.