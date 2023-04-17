17 апреля 2023, 15:16
Путин наградил почетными грамотами восстанавливавших Крымский мост строителей
Президент Путин наградил почетными грамотами строителей, восстанавливавших Крымский мост
Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами строителей, принимавших участие в восстановлении Крымского моста. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
В частности, почетные грамоты за вклад в проведение восстановительных работ на мосту получили сотрудники предприятий «Дороги и мосты» и «Дорожная строительная компания» и других компаний. Всего в списке награжденных значатся девять фамилий.
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Напомним, в октябре 2022 года на Крымском мосту взорвали грузовик. В результате четыре человека погибли, рухнули два пролета автомобильной части переправы. Произошедшее в России признали терактом.
Крымский мост полностью открыли для автомобилистов в феврале 2023 года на 39 дней раньше срока. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал ускорить досмотр автомобилей на мосту, чтобы туристы не стояли в пробках.
Крымский мост
Владимир Путин
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