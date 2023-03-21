Власть 21 марта 2023, 19:44 Аксенов анонсировал ускорение процедуры досмотра машин на Крымском мосту Глава Крыма Аксенов пообещал ускорить процедуру досмотра машин у Крымского моста РИА «Новости»

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Досмотр автомобилей на Крымском мосту ускорят, чтобы туристы не стояли в пробках, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, сейчас специалисты выясняют, сколько времени необходимо потратить на проверку одной машины, сообщил ТАСС.

Власти республики подведут итоги к 1 апреля.

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«Сейчас до секунды замеряют, сколько какая машина занимает, какая процедура, сколько оформление. Мы сейчас все это распишем, и ситуации [как сейчас] не будет», — отметил глава Крыма.

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Аксенов уточнил, что больше всего скопления машин у моста фиксировали во время праздников. В основном это были автомобилисты из Краснодарского края. Сейчас за безопасность на объекте отвечают сотрудники ФСБ, а ускорить процедуру досмотра позволят дополнительные силы и средства, добавил глава республики.

Ранее зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по мосту планируют возобновить движение грузовиков — пустых и небольших грузовых машин при условии полного досмотра.

В середине марта на подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка. Протяженность автомобильного затора составила три километра.