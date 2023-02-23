Транспорт 23 февраля 2023, 11:47 Крымский мост полностью открыли для автомобилистов на 39 дней раньше срока Вице-премьер РФ Хуснуллин: движение машин полностью возобновили на 39 дней раньше срока piqsels

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Крымский мост открыли для движения любых видов наземного гражданского автотранспорта на 39 дней раньше срока. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что для движения доступны все полосы и оба направления моста через Керченский пролив.

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«После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение», — сказал Хуснуллин.

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Ранее магистраль полностью или частично перекрывали для ремонта после подрыва. Во второй половине прошлого года на мосту взорвался грузовик. Почти сразу после этого вспыхнул поезд, перевозивший горючее по железнодорожной части переправы. Сила детонации вышибла пролет моста и сильно повредила близлежащий кусок полотна.

Правительство России предполагало, что к взрыву на Крымском мосту причастны представители властей Украины.