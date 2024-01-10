Власть 10 января 2024, 13:15 «Давайте не трогать». Путин объяснил, почему маткапитал не стоит направлять на покупку машин Путин высказался против траты маткапитала на машину, но предложил новые льготы Freepik

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Президент Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря выступил против траты материнского капитала на автомобиль. При этом он пообещал поручить кабмину разработать новые льготы на приобретение машин.

«Давайте, может быть, не будем сейчас трогать семейный капитал на эти цели. <…> Я поручу правительству проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования приобретения автомобиля вне рамок семейного капитала», — ответил глава государства на прозвучавшее предложение разрешить направлять средства маткапитала на соответствующую покупку.

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Путин пояснил, что трата материнского капитала по «самым разным направлениям» может привести к ущемлению интересов детей. Президент также напомнил, что изначально эта мера поддержки задумывалась по «ключевым вопросам жизнедеятельности семьи», и предполагалось в первую очередь направлять эту сумму на улучшение жилищных условий.

Владимир Путин добавил, что поручит кабмину и Минпромторгу отдельно проработать вопрос с введением льгот на покупку автомобилей для многодетных семей на Дальнем Востоке. Мера уже действовала в период пандемии.