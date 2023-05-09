Мир 09 мая 2023, 10:51 Путин напомнил о вкладе в Победу народов СССР и союзников Путин заявил, что все народы СССР внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне РИА «Новости»

Читать 360tv в

Братские народы СССР внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Россия никогда об этом не забудет, заявил президент Владимир Путин в своем выступлении на Красной площади.

Он подчеркнул важность того, что в Москве, собрались лидеры стран СНГ.

Реклама

«Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков, они вместе сражались и вместе победили», — отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что каждый народ Советского Союза внес свою лепту в общее дело борьбы с фашизмом. По словам Путина, Россия всегда будет помнить об этом.

Практически все главы стран СНГ приехали в столицу для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы. Они заняли места на трибуне рядом с российским президентом.

Лидеры стран СНГ также вместе возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата. Это лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.