«Пустой выхлоп»: в Крыму признали стратегию Украины по «деоккупации» полуострова смехотворной

В секретной стратегии Киева по «деоккупации» Крыма нет и не может быть ничего реального. Это «пустой выхлоп», а сам документ смехотворный. Так заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Убежден, что эта стратегия умещается в одно название. Вот и весь смысл этого стратегического смехотворного документа. Ничего реального в самом документе нет и не может быть. Именно поэтому документ украинские дипломаты и засекретили. На словах стратегия есть, а на деле — пустой выхлоп», — приводит РИА «Новости» слова Цекова.

Сенатор добавил, что когда Крым был в составе Украины, это был период издевательства над местными жителями.

24 июля заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев разработал стратегию «деоккупации» полуострова. По ее словам, документ уже готов, однако пока засекречен. Украинские власти планируют привлечь к реализации этой стратегии зарубежных партнеров.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал превратить Крым в проблему для России и посоветовал Киеву держаться разделяющих общие интересы настоящих друзей.