Экс-глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать Крым внутренней и внешней проблемой России. Кроме того, он призвал Киев держаться настоящих друзей, разделяющих общие интересы.

Климкин в Facebook заявил, что наступили крымские дни. Он написал о 80-й годовщине подписания Декларации Уэллеса. Этот документ закрепил отказ США признать Эстонию, Латвию и Литву частью СССР. Республики покинули состав Советского Союза в 90-е годы.

«Много кто в их деоккупацию не верил, санкций не было, просто четкая и последовательная позиция. А наши балтийские друзья верили и получили, что им принадлежит», — отметил бывший глава украинского МИД.

При этом он не объяснил, как именно связана декларация с выходом республик из СССР. Климкин напомнил, что скоро пройдет годовщина подписания «Крымской декларации». В 2018 году Вашингтон не признал полуостров территорией России.

«Балтийские страны ждали 50 лет, у нас нет столько времени, надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее», — заключил экс-глава МИД.

Ранее российский МИД не раз говорил, что присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР произошло с полным соблюдением норм международного права, действующих в то время.