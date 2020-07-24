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    24 июля 2020, 16:52

    Замглавы МИД Украины заявила о создании стратегии деоккупации Крыма

    Полина Петрова

    Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев создал стратегию деоккупации Крыма.
    Замглавы МИД Украины заявила о создании стратегии деоккупации Крыма

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что специалисты якобы занимаются разработкой этой стратегии. Он отметил, что это будет «игра вдолгую». По словам политика, тактика будет заключаться в постоянном контроле за режимами санкционного давления на РФ, а также готовность «принять Крым обратно». Как пояснила Джапарова, Кулеба рассказал только о части украинской стратегии, пишет «Царьград».

    «Это лишь только часть большой стратегии деоккупации. И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить», — подчеркнула Джапарова.

    Она отметила, что документ уже готов, однако в ближайшее время его не будут придавать огласке. Уточняется, что к этому вопросу планируется привлечь зарубежных партнеров.

    Новости SMI.FM