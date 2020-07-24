Замглавы МИД Украины заявила о создании стратегии деоккупации Крыма

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев создал стратегию деоккупации Крыма.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что специалисты якобы занимаются разработкой этой стратегии. Он отметил, что это будет «игра вдолгую». По словам политика, тактика будет заключаться в постоянном контроле за режимами санкционного давления на РФ, а также готовность «принять Крым обратно». Как пояснила Джапарова, Кулеба рассказал только о части украинской стратегии, пишет «Царьград».

«Это лишь только часть большой стратегии деоккупации. И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить», — подчеркнула Джапарова.

Она отметила, что документ уже готов, однако в ближайшее время его не будут придавать огласке. Уточняется, что к этому вопросу планируется привлечь зарубежных партнеров.