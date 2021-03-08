Пушков обвинил Facebook во взятии на себя функции цензора

Fасеbооk заблокировал доступ к материалам сразу нескольких российских СМИ. Такими действиями соцсеть пытается незаконно присвоить себе функции цензора, заявил сенатор Алексей Пушков.

По словам Пушкова, Facebook взял на себя функции цензора, то есть стал выяснять достоверность материала и обстоятельства его появления. При этом у соцсети нет необходимых полномочий для подобных действий. Facebook просто не может присвоить себе роль контролера информации, отметил Пушков.

«Facebook как платформа должен воспроизводить позиции, которые излагаются пользователями и теми СМИ, которые имеют аккаунты на Facebook, а уже [определять], насколько это достоверно, не задача сетевой компании», — процитировал сенатора ТАСС.

Пушков добавил, что на СМИ можно подать в суд за публикацию недостоверной информации, сославшись на материал в соцсети. Но в Facebook не блокируют снимки с неонацистскими маршами или посты с мнениями украинских радикалов.

«Все это там никто не вычищает, но как только речь заходит о России, то тут сразу возникает зуд политических цензоров и начинают говорить, что что-то соответствует действительности, а что-то нет», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что украинские структуры могут подать в суд на российские СМИ и доказать, что те действительно допустили ошибку.

Ранее Facebook заблокировал материалы в официальных аккаунтах «360», РБК, «Взгляд» и ТАСС. Сообщения были написаны по пресс-релизу ФСБ о задержании сторонников радикальной украинской группировки. Роскомнадзор уже потребовал у соцсети вернуть доступ к опубликованным новостям.