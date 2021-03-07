Роскомнадзор потребовал у Facebook вернуть доступ к материалам российских СМИ

Письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ, направил руководству компании Facebook Роскомнадзор. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там пояснили, что речь идет о новости о задержании сторонников украинской неонацистской группы МКУ сотрудниками Федеральной службы безопасности России.

В ведомстве напомнили, что своими действиями руководство Facebook нарушило принципы распространения информации, а ограничение к ней доступа является актом цензуры.

Кроме того, действия социальной сети попадают под принятый в России закон о цензуре российских СМИ и нарушении прав граждан в интернете.

«Ограничение права россиян на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети до одного миллиона рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до трех миллионов», — говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

Facebook заблокировал материалы в официальных аккаунтах «360», РБК, «Взгляд» и ТАСС. Текст новостей был написан по пресс-релизу ФСБ, в котором говорилось о задержании сторонников радикальной украинской группировки МКУ, пропагандирующей нацизм и массовые убийства.

Эксперт украинского сайта StopFake, который сотрудничает с Facebook, сделал выводы, что задержанные не имеют отношения к украинским неонацистам, и расценил опубликованную в российских СМИ информацию как ложную. Автор утверждает, что задержанные — это россияне, которые не имеют отношения к украинским радикалам. В качестве аргумента автор приводит релиз Следственного комитета. Сообщение ФСБ даже не упоминается. Ранее представителей редакции сайта связывали с ультраправыми движениями на Украине.