Facebook заблокировал основанные на релизе ФСБ статьи российских СМИ о задержании радикалов

Fасеbооk заблокировал основанные на релизе ФСБ материалы российских СМИ о задержании предполагаемых сторонников украинских радикалов в Воронеже. На момент написания этой заметки известно, что с ограничениями столкнулись «360» и РБК.

UPD: О блокировке новости также заявили ТАСС и «Взгляд».

В пресс-релизе ФСБ говорилось о задержании сторонников радикальной украинской группировки МКУ, пропагандирующей нацизм и массовые убийства.

Эксперт украинского сайта StopFake, который сотрудничает с Facebook, сделал выводы, что задержанные не имеют отношения к украинским неонацистам, и расценил опубликованную в российских СМИ информацию как ложную.

Авторы сайта утверждают, что трое задержанных в Воронеже — это россияне, которые не имеют отношения к украинским радикалам из МКУ.

В качестве одного из аргументов StopFake ссылается на релиз Следственного комитета России, в котором национальность задержанных не раскрывалась. При этом релиз ФСБ, на основе которого были написаны новости, не упоминается при фактчекинге.

StоpFake утверждает, что расследующий уголовное дело следователь Илья Бичев заявил изданию, что не давал информации о причастности фигурантов уголовного дела к украинской группировке. Подтвердить или опровергнуть информацию о причастности задержанных к МКУ он отказался, сославшись на тайну следствия. Комментарий ФСБ авторы StopFake не представили.

Сторонних подрядчиков для проверки новостей на достоверность Facebook привлек после президентских выборов в США в 2016 году. Сайт StopFake начал сотрудничать с социальной сетью в 2019 году. Газета The New York Times и издание «Заборона» писали материалы о связях украинского подрядчика Facebook с ультраправыми движениями.

StopFake обвинения отрицал и объявлял о нанесении морального и репутационного ущерба организации. Администрация Facebook заявила, что все подрядчики следуют принципам беспристрастной оценки фактов в публикациях на страницах соцсети.