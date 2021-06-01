Российский сенатор Алексей Пушков назвал украинского депутата Алексея Гончаренко, вывесившего в Киеве плакаты с оскорблениями Москвы, «клоуном по призванию». Парламентарий напомнил, что Киев — русский город. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат Рады ранее вывесил в украинской столице билборды, на которых в том числе была надпись: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали». Гончаренко объяснил, что плакаты «напоминают» об исторических достижениях Киева.

Пушков указал, что нынешняя Украина не имеет никакого отношения к тому Киеву.

«Не было тогда Украины как таковой, и древнеукраинских князей не было, а Киев возник как город племени полян, а не украинцев», — написал член Совета Федерации.

Сенатор подчеркнул, что повода для хвастовства в том, что Киев старше Москвы, нет.

Он напомнил, что в 882 году Киев был завоеван новгородским князем Олегом, который провозгласил его русским, а не украинским городом.

«Да и вряд ли в том древнем Киеве была библиотека — это в древней Александрии она точно была», — добавил Пушков.

Бывший премьер Незалежной Николай Азаров ранее назвал «дураком» украинского посла в ФРГ после того, как тот потребовал от России репараций.