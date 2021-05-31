В Киеве появились билборды с оскорблениями в адрес Москвы

В Киеве появились плакаты с оскорблениями в адрес Москвы. Такие билбоды развесил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Снимки он опубликовал на своей странице в Facebook.

Плакаты приурочены ко Дню Киева. На них изображены надписи «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали».

По словам украинского депутата, эта серия билбордов напоминает об исторических достижениях Киева.

Гончаренко и раньше выступал с громкими высказываниями в адрес России. Он заявлял, что Кубань должна принадлежать Украине. По его мнению, это «украинские этнические земли», которые были отрезаны от Киева «волею судьбы».