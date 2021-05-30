Азаров назвал «дураком» посла Украины после его требований репараций со стороны России

Послами на Украине становятся «случайные люди и дураки», заявил экс-премьер страны Николай Азаров. Причиной критики со стороны политика стали требования, которые выдвинул в адрес России украинский дипломат Андрей Мельник.

Мельник занимает пост посла Украины в Германии. В интервью Berliner Zeitung он ранее заявил, что Россия должна уйти из Донбасса, вернуть Крым и выплатить Киеву репарации. В этом случае, по его словам, можно будет говорить о примирении между странами.

Азаров в ответ заметил, что послами сейчас работают случайные люди.

«Выступления всяких дураков даже комментировать не хочется. Что ж всякие глупости комментировать», — добавил он в беседе с изданием «Политика сегодня».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил план стратегии «деоккупации» Крыма. Подготовить план и его реализацию должно правительство страны. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это одним из основных направлений политики страны.

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Зеленский совершил фундаментальную ошибку в принятой стратегии «деоккупации» Крыма. По его мнению, президенту не стоило отдавать подготовку плана Кабинету министров.