Общество 04 апреля 2024, 13:22 Пушилин пообещал восстановить все города в ДНР Глава ДНР Пушилин: в республике восстановят все города РИА «Новости»

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В Донецкой Народной Республике восстановят все города. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин во время прямой линии.

Он добавил, что близость линии боевого соприкосновения пока не дает в полной мере приступить к работам в Марьинке, Артемовске и Авдеевке.

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«Но предварительная работа уже ведется», — подчеркнул Пушилин.

В 2024 году на восстановление инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в ДНР выделили около 11,5 миллиарда рублей. На эти средства заменят сети водо- и теплоснабжения, заявил глава республики.

Строительные работы в новых регионах России завершили более чем на 10 тысячах объектов, рассказал ранее президент Владимир Путин. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях возводят образовательные и медицинские учреждения, строят жилье и спортплощадки.