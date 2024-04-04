Деньги 04 апреля 2024, 13:12 Более 11 млрд рублей потратят на восстановление коммунальных сетей в ДНР Глава ДНР Пушилин: в 2024 году на модернизацию ЖКХ потратят 11,5 млрд рублей РИА «Новости»

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В 2024 году на восстановление инфраструктуры ЖКХ на территории ДНР выделили порядка 11,5 миллиарда рублей. На эти деньги заменят сети тепло- и водоснабжения. В некоторых городах работы уже начались, сообщил глава республики Денис Пушилин. Трансляция прямой линии с жителями прошла в его Telegram-канале.

«Предусмотрен значительный объем восстановительных работ в сфере ЖКХ. Для улучшения ситуации в сферах водоснабжения, водоотведения, а также теплоснабжения предусмотрено финансирование, суммы действительно большие. Объем — 11,5 миллиарда рублей», — сказал он.

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Денис Пушилин уточнил, что более восьми миллиардов рублей потратят на модернизацию системы теплоснабжения. Капитально отремонтируют более 48 километров тепловых сетей и 10 котельных, заменят 73 котла и 13 насосов. Глава республики заявил, что строительно-монтажные работы на 39 объектах в Донецке, Мариуполе, Макеевке, Светлодарске и Мироновском начались до завершения текущего отопительного сезона.

Оставшуюся часть суммы, по его словам, направят на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения. Капитально отремонтируют более 77 километров магистральных водоводов.

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области стали частью России по итогам референдумов в 2022 году. Более 3,2 миллиона жителей получили российские паспорта.