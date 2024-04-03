Власть 03 апреля 2024, 23:56 Путин раскрыл число восстановленных объектов в новых регионах РФ Путин заявил о восстановлении более 10 тысяч объектов в новых регионах РФ РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин сообщил, что в новых регионах России завершили строительные работы на более чем 10 тысячах объектов. Его слова передала газета «Известия».

«За 2022–2023 годы завершены работы на более чем 10 тысячах объектов только по линии федеральных заказчиков. Кроме того, за этот же период более 7 тысяч объектов восстановлены регионами-шефами», — сказал президент.

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Он отметил, что Россия сделала еще один шаг в сложной, большой, но необходимой для людей работе. В новых регионах РФ открывают медицинские и образовательные учреждения, строят жилье и спортивные площадки. К 2030 году планируют вывести ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области на общероссийский уровень по качеству жизни.

Ранее стало известно, что более 3,2 миллиона жителей новых регионов получили российские паспорта. Как отмечал Путин, это очень показательная цифра в такой сложной обстановке.