Психологи МЧС объяснили, как безболезненно выйти из самоизоляции

Режим самоизоляции длился довольно долго, поэтому выход из него может отразиться на психологическом здоровье. Специалисты МЧС советуют не относиться к этому периоду как к возвращению к старой жизни, а строить новые планы.

«Важно понимать, что снятие режима изоляции — это постепенный и последовательный процесс, который не завершится одним днем. Также стоит учитывать, что период самоизоляции не является паузой для вашей жизни и жизни окружающих, поэтому выход не будет возвращением в ситуацию „до“», — привело РИА «Новости» сообщение Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС.

Специалисты отмечают, что при выходе из самоизоляции необходимо заново адаптироваться к изменившейся жизни. Дискомфорт может появиться из-за незнания, что именно делать дальше. Справиться с этим поможет четкий план действий с последовательными шагами. Такой список вернет ощущение контроля, что улучшит психологическое состояние.

«Воспользовавшись информацией о том, как именно будут сниматься ограничения, начинайте планировать свои действия заранее», — рекомендуют психологи.

Начать составлять планы можно с одного дня, а затем перейти к спискам на неделю. При этом все планы должны быть выполнимы.

«Планы должны соответствовать реальным возможностям; помните, что под влиянием внешних обстоятельств даже хорошо продуманный план может измениться. Будьте готовы корректировать план под влиянием меняющейся ситуации», — заключили в ЦЭПП МЧС.

Самоизоляция в России началась из-за распространения коронавируса. Ситуацию удалось стабилизировать, поэтому многие регионы уже приступили к отмене ограничительных мер. Где-то жители продолжают соблюдать самоизоляцию.