Блогер показал, что происходит в Ялте во время открытия курортного сезона

Блогер опубликовал ролик, на котором можно увидеть, что на пляже «курортной столицы Крыма» много людей. Все они загорают и купаются. Отдыхающим шезлонги начнут предоставлять только с 15 июня. Как рассказали сотрудники пляжа, стоить они будут стоить порядка 300 рублей в час.

На пляже уже работают кафе с летней верандой, где гостям подают еду, напитки и кальяны навынос — можно заметить, что почти все столики заняты отдыхающими.

«В прошлом году людей, конечно, было больше намного больше, но в связи с ситуацией, которая творится в мире, я считаю, что их много. <…> Пляжи в Ялте реально забиты, и сегодня обычный день, представляю, что здесь будет в выходной», — отметил автор ролика.

Он также показал прогулку по практически безлюдной набережной. По словам блогера, днем все стараются искупаться в море, принять солнечные ванны, и получить настоящий крымский загар.

С 15 июня в Крыму снимают ограничительные меры. С этого дня на полуострове заработают отели. В других регионах ограничения пока сохраняются. Однако Кубань предлагает всем желающим свои лечебные санатории.

Всемирный совет по туризму и путешествиям ранее назвал самые безопасные страны для путешествий в этом году. К ним отнесли Турцию, Саудовскую Аравию и Португалию. Постепенно в эти списки войдут и другие туристические направления. Сейчас спросом у отдыхающих уже пользуются Мадрид, Барселона и Севилья, отметили во Всемирном совете.