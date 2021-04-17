Проводившие операцию в горящей больнице в Благовещенске врачи получат медали СК

Врачи, которые не стали прерывать операцию во время пожара в благовещенской больнице, получат медали «Доблесть и отвага» СК России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Александр Бастрыкин <…> подписал приказ о поощрении медалью СК России „Доблесть и отвага“ врачей кардиохирургического центра Амурской медицинской академии, где на днях произошел сильный пожар. Несмотря на ЧП, медики не бросили пациента и продолжили проводить сложную операцию», — приводит сайт СК слова Петренко.

Днем 2 апреля в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии в Благовещенске начался пожар на площади 1600 квадратных метров. Пациентов и большую часть персонала эвакуировали, но в горящем здании остались восемь хирургов, которые продолжили оперировать пациента. Они проводили сложное аортокоронарное шунтирование и прерываться было нельзя. Пожарные потушили огонь, а врачи успешно закончили операцию.

На этой неделе прооперированного мужчину выписали из больницы. Он достаточно восстановился под наблюдением медиков, чтобы продолжить реабилитацию дома.