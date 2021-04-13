Прооперированного при пожаре пациента выписали из больницы Благовещенска
Мужчину, которого прооперировали во время пожара в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии в Благовещенске, отправили домой, сообщило РИА «Новости».
«Мужчину выписали», — процитировал исполняющего обязанности заведующего кардиохирургическим отделением Валентина Филатова сайт RT.
Филатов является одним из восьми врачей, которые делали хирургическую процедуру в медицинском центре.
2 апреля в здании учреждения произошел пожар. Причиной возгорания стало нарушение в работе электропроводки. Во время происходящего в центре проводилась операция. Ее получилось успешно выполнить.